مواعيد آخر جولتين للزمالك في الدوري

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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد آخر جولتين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت مواعيد مباراتي الزمالك في آخر جولتين للدوري كالتالي:

يلتقي الزمالك في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري أمام الانتاج الحربي باستاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس.

وفي الجولة الـ34 يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي على ملعب بتروسبورت في التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٧ اغسطس الحالي.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة جمعها من 30 مباراة .