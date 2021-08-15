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مران .. وعكة صحية تبعد حميد أحداد عن التدريبات

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مران الزمالك.. وعكة صحية تبعد حميد أحداد عن التدريبات مران .. وعكة صحية تبعد حميد أحداد عن التدريبات

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غاب حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عن التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بالنادي.

وتعرض أحداد لنزلة معوية، حيث فضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، عدم مشاركة اللاعب في المران الجماعي بعد شعوره بألم في المعدة.

وتواجد حميد أحداد في المران وعقد جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة، والذي فضل منحه راحة من المشاركة في التدريبات بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل في الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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