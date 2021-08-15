أرقام برشلونة وريال سوسيداد: برايثوايت يخطف الأضواء في انطلاقة قوية للعملاق الكتالوني

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نجح برشلونة في تحقيق الفوز بنتيجة 4-2 على ريال سوسيداد في أولى مباريات العملاق الكتالوني في الموسم الجديد من لا ليجا.

وتقدم برشلونة في الدقيقة ال19 من الشوط الأول عن طريق القائد جيرارد بيكيه، ثم ضاعف المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت تقدم فريقه بهدف ثان في الوقت بدل من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة ال14 من الشوط الثاني، عزز باريثوايت تقدم فريقه بهدف ثالث.

وأعاد الجناح المهاجم جولين لوبيت الضيوف للمباراة بتسجيله الهدف الأول قبل ثمان دقائق من نهاية المباراة.

وقبل نهاية المباراة بـخمس دقائق، سجل ميكيل أويارزابال ثاني أهداف الضيوف، عن طريق ضربة ثابتة، ليشعل المباراة في الدقائق الأخيرة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، سجل لاعب الوسط الإسباني سيرجيو روبرتو الهدف الرابع لبرشلونة بعد مجهود رائع من برايثوايت، ليحسم العملاق الكتالوني المباراة ويحصد النقاط الثلاث.

نجم المباراة:

حصل المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أن سجل هدفين وصنع هدف، ليلعب دور البطولة في فوز فريقه بالمباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- جيرارد بيكيه سجل هدفه رقم 50 مع برشلونة في مختلف البطولات (22 منهم بضربات الرأس)، ليصبح ثاني مدافع من العملاق الكتالوني يحقق هذا الرقم التهديفي بعد رونالد كومان (88).

- برشلونة سجل هدفين بالرأس في مبارة بـ لا ليجا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018 (ضد ريال مدريد). ولأول مرة يحققوا ذلك خلال شوط أول من مباراة في الدوري الإسباني منذ أغسطس 2009 (ضد سبورتينج خيخون).

- أصبح مارتين برايثوايت هو أول دنماركي يسجل ثنائية تهديفية في لا ليجا خلال القرن ال21.

- ميكيل أويارزابال سجل هدفًا من ضربة حرة مباشرة في لا ليجا للمرة الأولى في مسيرته بالمسابقة.

- برشلونة فاز بأخر 10 مباريات افتتاحية لعبها على ملعبه في بداية موسم من لا ليجا.

- ريال سوسيداد خسر أخر 24 مباراة له خارج قواعده ضد برشلونة في لا ليجا.