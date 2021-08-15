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كارتيرون يُعلن قائمة للقاء وادي دجلة

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كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك للقاء وادي دجلة كارتيرون يُعلن قائمة للقاء وادي دجلة

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق، لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل.
خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح، حازم إمام وحمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد، محمود عبدالعزيز، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، محمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٧٠ نقطة وذلك بعد مرور ٣٠ جولة من عمر المسابقة.

المصرى اليوم

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