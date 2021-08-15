برشلونة يهزم ريال سوسيداد في مباراة مثيرة

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تمكن فريق برشلونة من تحقيق الانتصار على منافسه ريال سوسيداد بنتيجة 4-2 في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني.

تقدم الفريق الكتالوني في الدقيقة 19 عن طريق رأسية مميزة للمدافع بيكيه فيما سجل لاعب ريال سوسيداد مارتن الهدفين الثاني والثالث باخطأ في مرماه، واحرز جولين لوبيتي هدف تقليص الفارق قبل أن يسجل زميله ميكيل الهدف الثاني في الدقيقة 85، واختتم سيرخي روبيرتو رباعية رفاق رونالد كومان في الدقيقة 90+1.

وبهذا الفوز يفتتح برشلونة مشواره في بطولة الدوري الإسباني بشكل مميز بحصد الثلاث نقاط فيما يبقى ريال سوسيداد بدون نقاط.