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قال أحمد متولي، الباحث الاقتصادي، إن الدولة المصرية لديها استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع الشباب، من خلال المنتديات والمؤتمرات وتواصل الشباب المصري مع شباب دول العالم، واكتساب ثقافات العالم؛ وهو ما انعكس على جعل الشباب قادر على أخذ قرار سياسي صحيح.

وأضاف «متولي»، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار» عبر فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الأحد، أن القطاع غير الرسمي يمتلك شباب كثير، ولدينا 4 تريليون جنيه في القطاع غير الرسمي، منوهًا بأن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لإدخال القطاع غير الرسمي في الرسمي وهو ما سيضيف إلى الناتج المحلي وفتح مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح الباحث الاقتصادي، أن هناك نماذج ناجحة من الشباب استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا وأن الدولة تهتم بجميع القطاعات بتقديم فائدة قليلة وهو ما يُحفز الشباب والمرأة في افتتاح المشروعات، كما أشاد بمبادرة «رواد النيل» والتي تعطي الشباب الذي لديه الفكر الحصول على المال من البنك.

وأشار إلى أن البنك المركزي ألزم البنوك بأن يكون 25% من محفظتها موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع هذه المشروعات وهو ما سينعكس على الدولة إيجابيا.