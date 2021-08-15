أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رابطة دوري المحترفين تختار أجمل ثلاثة أهداف .. تعرف عليها

Print
رابطة دوري المحترفين تختار أجمل ثلاثة أهداف .. تعرف عليها رابطة دوري المحترفين تختار أجمل ثلاثة أهداف .. تعرف عليها
في منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين

رابطة دوري المحترفين تختار أجمل ثلاثة أهداف .. تعرف عليها

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن اللجنة الفنية لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اختارت أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة الأولى من المسابقة والتي انتهت منافساتها، أمس السبت.

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي يضم كلاً من خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير على أهداف الكاميروني فينسنت أبو بكر لاعب النصر في مرمى ضمك ، وهدف عبدالهادي الحراجين لاعب الحزم في مرمى التعاون، وهدف اليوناني باناغيوتس لاعب الفيحاء في مرمى الاتحاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان