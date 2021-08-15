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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي غابوا عن التشكيل الأساسي للأبيض أمام الإسماعيلي لمجموعة من التدريبات البدنية القوية.

وقسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام، والثانية تحت إشراف أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد، حيث خضعت كل مجموعة لفقرة بدنية شاقة ثم فقرة فنية سريعة شهدت التركيز على التسليم والتسلم تحت ضغط.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل في الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري الممتاز.