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الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لنظام قائم على غرار ألمانيا لإعادة توحيد الكوريتين

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الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لنظام قائم على غرار ألمانيا لإعادة توحيد الكوريتين الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لنظام قائم على غرار ألمانيا لإعادة توحيد الكوريتين

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قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، يجب إضفاء الطابع المؤسسيعلى السلام في شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام، قائم على الثقة على غرار ألمانيا، للمضي قدما نحو الهدف طويل المدى، المتمثل في إعادة توحيد الكوريتين.

وأضاف خلال خطابه أثناء مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 76 لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني، الطابع المؤسسي سيفيد الكوريتين بشكل كبير بالتأكيد، وتابع: قائلا إن الكوريتين يمكنهما استخلاص الدروس من ألمانيا.

وأشار الرئيس إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين لانضمام الكوريتين إلى الأمم المتحدة، بعد عام من تحقيق الألمانيتين الغربية والشرقية الوحدة بعد مرور 45 عاما على انقسامها.

ودعا ، للانضمام إلى مبادرة تعاون شمال شرق آسيا لمكافحة الأمراض المعدية والصحة العامة، خاصة وأن التعاون عبر الحدود أصبح أكثر أهمية وسط تفشي .

وتحتج كوريا الشمالية بشدة على المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

المصرى اليوم

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