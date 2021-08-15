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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وقام المدير الفني للزمالك بمناقشة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد وفيرنادو مدرب الأحمال في برنامج الفريق خلال مران اليوم، وتحديد بعض الأفكار الخططية المراد تنفيذها.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل في الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز .