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مران .. كارتيرون يُرتب برنامج التدريبات مع معاونيه

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مران الزمالك .. كارتيرون يُرتب برنامج التدريبات مع معاونيه مران .. كارتيرون يُرتب برنامج التدريبات مع معاونيه

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وقام المدير الفني للزمالك بمناقشة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد وفيرنادو مدرب الأحمال في برنامج الفريق خلال مران اليوم، وتحديد بعض الأفكار الخططية المراد تنفيذها.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل في الجولة رقم ٣١ من بطولة الدوري المصري الممتاز .

المصرى اليوم

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