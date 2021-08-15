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صحيفة الجيش الأمريكي: "لقد انتهى الأمر في أفغانستان"

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الدبلوماسيون الأمريكيون تركوا متعلقاتهم قبل فرارهم هاربين

صحيفة الجيش الأمريكي:

تصدرت الأحداث في "أفغانستان" صحيفة الجيش الأمريكي " ستارز آند ستريبز"، والتي وضعت عنوانها الرئيس الذي سيصدر يوم غدٍ الاثنين "لقد انتهى الأمر" في إشارة إلى أفغانستان.

وتتناول الصحيفة التي تملك وزارة الدفاع الأمريكية، العديد من الأحداث المتسارعة في أفغانستان من بينها الكشف عن حرق الدبلوماسيين الأمريكيين العديد من المستندات والمواد السرية القيمة صباح اليوم الأحد.

وتشير الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين تركوا العديد من متعلقاتهم الشخصية خلفهم في مساكنهم ومكاتبهم قبل التوجه إلى مطار حامد كرزاي في كابل لصعود هليكوبترات عسكرية للخروج من أفغانستان.

وقالت إن الدبلوماسيين والعديد من العسكريين صباح اليوم الأحد لم يكن لديهم شيء يفعلونه سوى متابعة الأخبار على هواتفهم، وانتظار رحلات الأمريكية للمغادرة، مشيرة إلى أن الرحلات التي ستغادر خلال الأسبوع الجاري لن تشمل الأفغان الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة والتي تم إصدارها لإنقاذ حياتهم بسبب عملهم مع قوات وجهات أمريكية، وقد تكون حياتهم مهددة بالخطر.

وكشفت الصحيفة أن الأمريكيين منذ وقت مبكر من الأسبوع الماضي تلقوا تعليمات بإنزال أي أعلام أمريكية من مقر سكنهم أو مقرات أخرى قد تتسبب لهم بالأذى، مشيرة إلى أن الأمر في أفغانستان يبدو انتهى مبكرًا وحان وقت المغادرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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