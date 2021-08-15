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نجم سوبر يُعلن رحيله عن بيراميدز في بيان رسمي

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نجم سوبر يُعلن رحيله عن بيراميدز في بيان رسمي نجم سوبر يُعلن رحيله عن بيراميدز في بيان رسمي

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أعلن عبدالله بكري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رحيله عن صفوف الفريق السماوي، في نهاية الموسم الجاري.

وكتب عبدالله بكري، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«من الصعب دائمًا لحظة النهاية ولكن بعد 3 سنوات داخل بيراميدز وبعد استخارة الله فقد اتخذت قرار رحيلي عند نادي بيراميدز، وقد أبلغت إدارة النادي بذلكمنذ فترة فترة وأشكرهم على محاولتهم ورغبتهم في تواجدي، وتجديد تعاقدي وأكن لهم كل الإحترام والتقدير على ذلك».

وأضاف :«حقيقي شعرت بالاحتراف وبالراحة هنا في نادي بيراميدز ولكني اتخذت قرار الرحيل بنفسي وأنا سعيد بمستقبلي، فدائمًا أبحث عن طموح ونجاح جديد وأن أخطو للأمام..ولكي تخطو للأمام عليك أن تخرج من منطقة الراحة الخاصة بك وهذا ليس تقليلا من أحد بل بالعكس على الانسان الذهاب نحو المجهول والتعلم من أخطاء الماضي لينضج مرة أخرى».

وتابع :«بعض الأمور لم تسير معي بالشكل المطلوب أو كما كنت أنتظر، فأحيانًا يكون الإنسان على صواب وأحيانًا يكون على خطأ ولكن الله وحده يعلم انني لم أقصر تجاه نادي بيراميدز سواء داخل الملعب أو خارجه وكنت دائمًا على قدر المسئولية..شاركت مع النادي في 59 مباراة خلال تعاقدي ووصلت مع النادي في 3 أعوام إلى نهائي بطولة كأس مصرفي أول عام من تأسيسه، ومن ثم إلى نهائي الكونفيدرالية في أول مرة يشارك فيها النادي وبعض الأوقات أشارك وبعضهم لم أكن أشارك ولكن دائمًا ما كنت داعمًا لنفسي ولزملائي لتحقيق النجاح المطلوب الذي اتفقنا عليه منذ انضمامي للفريق».

وواصل :«أود أن أشكر زملائي أولاً وجميع الأجهزة الفنية الذي تدربت تحت قيادتها وجميع الأجهزة الطبية والعاملين في النادي، وأشكر إدارة نادي بيراميدز والإدارة التنفيذية بالنادي، وشكرًا لكل من ساندني وكان داعمًا لي وشكرًا أيضًا لكل من انتقدني سواء انتقاد لشخصي أو هجومًا على النادي فدائمًا ما أحترم الجميع».

وأوضح :«سوف أعلن عن خطوتي المقبلة في الوقت المناسب، ولكن أنا حتى نهاية الموسم الكروي وحتى أخر مباراة أنا لاعبًا بنادي بيراميدزومساندًا لزملائي للخروج من الموسم بشكل لائق ومركز يليق بنادي بيراميدز».

المصرى اليوم

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