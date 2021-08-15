«الري» تبدأ تنفيذ أكبر حملة للتوعية بأهمية تحديث الري لمواجهة التحديات المائية

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نفذت اليوم الاحد وزارة الموارد المائية والري أكبر سلسلة من حملات التوعية بأهمية تحديث منظومة الري المصري لترشيد إستهلاك مياه الري ورفع جودة المنتجات الزراعية والحد من وصول الملوثات إلى هذه المنتجات، وذلك في محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط، وإستكمالها في بقية محافظات الوجه القبلي والدلتا.

وشارك في الحملة في محافظة اسوان المهندس محمود السعدي مستشار وزير الري لتأهيل الترع والري الحديث والدكتور مؤمن الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي بوزارة الري والمهندس محمد عبدالرؤوف مدير عام الموارد المائية والري بأسوان ومصطفي عبدالعزيز جمعة رئيس قطاع البنك الزراعي المصري في أسوان وجمال طاهر رئيس فرع البنك الأهلي في أسوان والمهندس محمد محمدين مدير مديرية الزرعة في أسوان فضلا عن ممثلي الجمعيات والإدارات الزراعية بمختلف الإدارات الزراعية والموارد المائية بأسوان.

وإتفق المشاركون في الندوة الأولي في محافظة أسوان على أهمية عقد اجتماعات اسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة لتمويل مشروعات تحديث الري والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، مشيرين إلى ضرورة عقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه موضحا ان المشروع يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، موضحا إنه يستهدف تحديث منظومة الري لرفع كفاءة الموارد المائية والأرضية في مصر.

وأضاف «عبدالعاطي»، إن ذلك يأتي في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية .

ومن جانبه قال المهندس محمود السعدي مستشار وزير الري لتأهيل الترع وتحديث الري ان سلسلة الندوات المقرر عقدها في 5 محافظات تأتي تفعيلا للقرار الوزاري المشترك بين وزارتى الري والزراعه بشأن تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث بالتزامن مع أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع، موضحا ان المشروع يعد «نقلة» نوعية في إدارة الموارد المائية للحصول على أعلي عائد إقتصادي من المياه وترشيد الإستخدام

وأضاف «السعدي»، إنه خلال المؤتمر قام ممثلو وزارتي الري والزراعة بعرض السياسة المائية والمشروعات القومية التي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين موضحا ان الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى قامت بعرض بعض المواد الاعلامية الخاصة بالممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الانتاجية وتوفير تكاليف الاسمدة والعمالة والطاقة .

وأوضح مستشار وزير الري إنه تم عرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقي وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.

وشدد «السعدي»، على أهمية دور الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين في زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى كل محافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للاراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها، وتدقيق هذه البيانات بالتعاون مع الجهات المختصة .

حملة «الري» للتوعية بأهمية تحديث الري لمواجهة التحديات المائية