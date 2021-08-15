وزير الرياضة : الرعاية الوسيطة وفرت جميع احتياجات أبطال الأولمبياد

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قال الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تمتلك خطة تطوير مستقبلية لكافة قطاعات الرياضة. وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن الوزارة نفذت خطة لتطوير المركز الأولمبي منذ عام 2014 ليصبح مقرا متكاملا للأبطال الرياضيين، إضافة إلى الجزء الاستثماري.



وأشار إلى توقف تدريب وتأهيل لاعبي الأولمبياد خلال الفترة من 2016 إلى 2018، وهو ما وصفه بخطأ في الإعداد، موضحا أنه بدأ تنفيذ خطة الإعداد منذ يناير 2019 باختيار 32 لاعبا حينها.



وأكد أن تأجيل الأولمبياد بسبب أزمة كورونا أثر سلبيا على ملف إعداد الأبطال، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة علمية برئاسة الدكتور كمال درويش لإعداد البطل الأولمبي. ولفت إلى أن الوزارة لجأت إلى نظام الرعاية الوسيطة لتوفير كافة احتياجات أبطال الأولمبياد، إضافة إلى توفير مدربين لكل لاعب، مشيرا إلى الحصول على 35 مليون جنيه دعم من البنوك، إضافة إلى تولي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رعاية بعض اللاعبين.