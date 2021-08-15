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أشرف صبحي : الرئيس يولي اهتماما بالشباب والرياضة ويعتبرهما أمن قومي

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أشرف صبحي : الرئيس السيسي يولي اهتماما بالشباب والرياضة ويعتبرهما أمن قومي أشرف صبحي : الرئيس يولي اهتماما بالشباب والرياضة ويعتبرهما أمن قومي

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالشباب والرياضة ويعتبرهما أمن قومي، مشيرا إلى ان الرئيس رياضي ولعب كاراتيه ويحرص على التواجد في الشارع لقيادة الدراجة.

أضاف وزير الرياضة خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أفتخر بأنني في تشكيل حكومة اختارها الرئيس السيسي للعمل المستمر على التطوير والتقدم في جميع المجالات.

وتابع الدكتور أشرف صبحي في تصريحاته مع الإعلامي أحمد موسى بقناة صدى البلد، تتلمذت على يد كبار الأساتذة في العلوم الرياضية ودرست التسويق الرياضي.. وعملي بالمؤسسات الرياضية أثقل خبرتي في الادارة والتخطيط .


وأوضح وزير الرياضة أن الوزير يعمل ضمن منظومة حكومية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونعمل على تطوير العمل باستمرار.

المصرى اليوم

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