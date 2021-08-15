رسائل خالد جلال للاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة المقاصة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة مصر المقاصة.

ويلتقي البنك الأهلي مع مصر المقاصة، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقبل إنطلاق المران إجتمع خالد جلال المدير الفني بلاعبي الفريق وطالبهم بضرورة الفوز بالنقاط الثلاثة في مباراة المقاصه التي ستكون صعبه للغاية وشدد على التركيز الشديد حتي صافرة نهاية المباراة.

وشهد المران وحدات خططية وفنية ركز فيها المدير الفني على التحرك بدون كرة وسرعة نقل الهجمه وإستغلال المساحات الخالية والتسديد على المرمي.

وغاب عن مران الفريق احمد ياسر نظراً لإصابته بمزق في العضلة الخلفية في مباراة أسوان

الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.