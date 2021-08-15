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صحة الشرقية: لجنة للإشراف على تطعيمات كورونا بجامعتي الأزهر والزقازيق

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صحة الشرقية: لجنة للإشراف على تطعيمات كورونا بجامعتي الأزهر والزقازيق صحة الشرقية: لجنة للإشراف على تطعيمات كورونا بجامعتي الأزهر والزقازيق

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كلف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، على رأس فريق طبي من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بمديرية الشؤون الصحية، للبدء الفوري في تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بفرع جامعة الأزهر بالزقازيق، واستكمال تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق بلقاح كوفيد 19، وذلك بالتنسيق مع رئيس جامعة الزقازيق، وفرع جامعة الأزهر بالزقازيق، وعمداء الكليات، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، في بيان، الأحد، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالصحة تواصل جهودها المكثفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتقوم بتسجيل المواطنين على موقع التسجيل الالكتروني للوزارة والخاص بتطعيم المواطنين على مستوي الجمهورية، موجهاً اللجنة المكلفة بالإشراف على حملة التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعتي الأزهر والزقازيق بعد التطعيم.

وأشار إلى أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتًا إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

المصرى اليوم

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