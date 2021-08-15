★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب الشباب باستقالته إلى اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بعدما تلقى عرضاً من نادي الشرطة العراقي.

وقرر اتحاد الكرة تكليف المدرب العام مؤمن عبد الغفار باستكمال مهمة سليمان لحين التعاقد مع مدير فني آخر.

المصرى اليوم

وكان «المصري اليوم» أكد قبل أيام اقتراب مؤمن سليمان من الرحيل إلى الشرطة العراقي بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة شملت الاتفاق على الطاقم الفني المساعد.

اقرأ ايضاً: الشرطة العراقي يقترب من التعاقد مع مدرب منتخب مصر

ويمتلك مؤمن سليمان سيرة ذاتية تدريبية مميزة، فسبق له قيادة نادي الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر والوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن دوانز الجنوب أفريقي.

ويسعى الشرطة العراقي إلى استعادة لقب الدوري ، بعدما حسمه فريق القوة الجوية خلال النسخة الأخيرة.