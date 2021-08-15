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كما انفرد المصري اليوم .. مدرب منتخب يرحل إلى العراق

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كما انفرد المصري اليوم .. مدرب منتخب مصر يرحل إلى العراق كما انفرد المصري اليوم .. مدرب منتخب يرحل إلى العراق

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تقدم مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب الشباب باستقالته إلى اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بعدما تلقى عرضاً من نادي الشرطة العراقي.

وقرر اتحاد الكرة تكليف المدرب العام مؤمن عبد الغفار باستكمال مهمة سليمان لحين التعاقد مع مدير فني آخر.

المصرى اليوم

وكان «المصري اليوم» أكد قبل أيام اقتراب مؤمن سليمان من الرحيل إلى الشرطة العراقي بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة شملت الاتفاق على الطاقم الفني المساعد.

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ويمتلك مؤمن سليمان سيرة ذاتية تدريبية مميزة، فسبق له قيادة نادي للتتويج بلقب كأس والوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن دوانز الجنوب أفريقي.

ويسعى الشرطة العراقي إلى استعادة لقب الدوري ، بعدما حسمه فريق القوة الجوية خلال النسخة الأخيرة.

المصرى اليوم

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