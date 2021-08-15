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النيابة العامة: للشهادة حجية متعدية وللخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها بعد أدائها أمام العضو المختص

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للمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بأحد

النيابة العامة: للشهادة حجية متعدية وللخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها بعد أدائها أمام العضو المختص

أوضحت النيابة العامة أن للشهادة حجية متعدية، وللخصوم في هذا الجانب إبداء ملاحظاتهم عليها بعد أدائها أمام عضو النيابة العامة المختص.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبنونها وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بأحد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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