وزير قطاع الأعمال : صرف تعويضات عمال الحديد والصلب بمجرد انتهاء المفاوضات

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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة لم تبدأ بعد صرف التعويضات لعمال شركة الحديد والصلب بحلوان، لافتًا إلى أن المفاوضات لازالت مستمرة مع النقابة العامة، تحت مظلة وزارة القوى العاملة.

وأعرب توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، عن أمنياته في انتهاء المفاوضات مع النقابة العامة بسرعة؛ من أجل بدء إجراءات الصرف للعاملين.

وأشار إلى أن تطوير شركة مصر للألومنيوم عبارة عن إحلال للخلايا بأخرى تتسم بتكنولوجيا جديدة؛ لأن العمر الافتراضي للقديمة ينتهي، مشددًا على أهمية أن يزداد حجم إنتاج الشركة حتى يصل إلى 570 ألف طن كحد أدنى.

ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن زيادة حجم الإنتاج يحتاج إلى خفض سعر الكهرباء وهو ما سيتم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهًا إلى أن مصر من أقل الطاقات في المنطقة لتصنيع الألمونيوم.

وعن موقف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أوضح أن قانون قطاع الأعمال الجديد يفيد بتحول أي شركة مقيدة في البورصة تتجاوز نسبة أسهمها غير المخصصة للقطاع العام 25% إلى قانون 159 لسنة 1981، مؤكدًا أن الوزارة لازالت أكبر مستثمر في الشركة.

وفي سياق آخر، توقع «توفيق» بدء بيع السيارات الكهربائية خلال الربع الثالث من العام المقبل، قائلًا إن الوزارة تستهدف إنتاج 25 ألف سيارة داخل مصنع النصر للسيارات في الوردية الواحدة.