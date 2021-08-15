حالة الطقس غدًا بالكويت الاثنين 16/08/2021.. انكسار الموجة الحارة وارتفاع في الأمواج

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أعدت ادارة الأرصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنى تقريبا عن تنبؤات الطقس غدا بالكويت ليوم الاثنين 16_08_2021 قالت فيه ان الطقس سيكون من المتوقع نهارا أن يكونوحارا وليس شديد الحرارة بعد انكسار الموجة الحارة امس وانخفاض درجات الحرارة اليوم 4 درجات تقريبا عن أول وثاني ايام السبوع بينما تحذر الارصاد من ارتفاع الامواج بعض الشيء الى حوالى 6 اقدام وإليكم التفاصيل

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة .

درجة الحرارة العظمى : 46°ﻡ

درجة الحرارة الصغرى : 31°ﻡ