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حالة الطقس غدًا بالكويت الاثنين 16/08/2021.. انكسار الموجة الحارة وارتفاع في الأمواج

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حالة الطقس غدًا بالكويت الاثنين 16/08/2021.. انكسار الموجة الحارة وارتفاع في الأمواج حالة الطقس غدًا بالكويت الاثنين 16/08/2021.. انكسار الموجة الحارة وارتفاع في الأمواج

أعدت ادارة الأرصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنى تقريبا عن تنبؤات الطقس غدا بالكويت ليوم الاثنين 16_08_2021 قالت فيه ان الطقس سيكون من المتوقع نهارا أن يكونوحارا وليس شديد الحرارة بعد انكسار الموجة الحارة امس وانخفاض درجات الحرارة اليوم 4 درجات تقريبا عن أول وثاني ايام السبوع بينما تحذر الارصاد من ارتفاع الامواج بعض الشيء الى حوالى 6 اقدام وإليكم التفاصيل

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة .

درجة الحرارة العظمى : 46°ﻡ
درجة الحرارة الصغرى : 31°ﻡ

حالة البحر

نهارًا

خفيف إلى معتدل الموج أحيانا - ارتفاع الموج: 2 - 6 قدم.

ليلًا

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا - ارتفاع الموج: 2 - 6 قدم.

المصرى اليوم

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