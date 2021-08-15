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تمكن الإنتاج الحربي من تحقيق الفوز على منافسه مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم رفاق المدرب أحمد كشري في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب مصطفى البدري، وجاء هدف التعادل للنادي الفيومي بأقدام شيميلس بيكلي في الدقيقة 53، وأحرز محمد الشبيني هدف الانتصار لفريقه في الدقيقة 56.

وبهذا الفوز يُشعل الإنتاج صراع الهبوط ويتمسك بفرص بقائه في الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأخير وبفارق 6 نقاط عن البنك الأهلي صاحب المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد مصر المقاصة عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.