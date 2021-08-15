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سامية «السابع» على أدبي الثانوية الأزهرية: والدتي منعتني من «شغل البيت»

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أرجعت الطالبة سامية محمد صلاح أبنة قرية المنيرة التابعة للقناطر الخيرية والحاصلة على المركز السابع في الثانوية الأزهرية «أدبى» تفوقها إلى والدها ووالدتها حيث أن والدها يعمل إماما وخطيبا، ووالدتها معلمة بإحدى مدارس القرية.

ولفتت إلى أن الأم كانت تعفيها نهائيا من «شغل البيت» ولا تطلب منها عمل أي شىء، قائلة: «أمى كانت تقول لى انتي تأكلي وتشربي وتذاكري وتتفوقي فقط».

وتابعت «سامية»: «الحمد لله لقد حققت أمنية امى ووالدى وتفوقت وحصلت على مجموع عالى بنسبة 98،10 %»، مشيرة إلى أنها سوف تلتحق بكلية اللغات والترجمة وأن مثلها الأعلى هو والدها الذي دائما كان يسهر بجانبها وقت المذاكرة، وأنها تدين بالشكر والعرفان لعمها مدرس اللغه العربية الذي كان دائما يساعدها في النحو والنصوص وأيضا مدرسيها بالمعهد الأزهرى بالقرية الذي درست فيه.

الطالبة سامية السابع فى الازهرية بالقليوبية
الطالبة سامية السابع فى الازهرية بالقليوبية

المصرى اليوم

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