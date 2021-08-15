رئيس الأركان الأمريكي يتوقع تسارع إعادة تشكيل جماعات إرهابية بأفغانستان

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قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي لأعضاء في مجلس الشيوخ اليوم الأحد إن التقييم السابق بشأن مدى سرعة إعادة تشكيل جماعات إرهابية في أفغانستان سوف يتسارع على الأرجح بسبب ما يحدث هناك الآن، حسبما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي الإخباري.

وسقطت أفغانستان في أيدي طالبان بشكل أسرع مما توقع الرئيس جو بايدن وقادته العسكريون.

ووفقا لموقع أكسيوس، سأل السناتور الجمهوري ليندسي جراهام في مكالمة هاتفية جرت اليوم الأحد بين كبار مسؤولي بايدن وأعضاء بمجلس الشيوخ من كلا الجزبين الديمقراطي والجمهوري، وزير الدفاع لويد أوستن ووميلي عما إذا كانوا سيراجعون تقييما تم تقديمه للكونجرس في يونيو الماضي بشأن خطر «متوسط الدرجة» لإعادة تأسيس جماعات إرهابية في أفغانستان في غضون عامين.

ورد ميلي بالإيجاب قائلا إنه سيتعين عليه إجراء تقييم بأن الجدول الزمني سيكون أقرب من ذلك، وأنه سيكون سعيدا بإطلاع أعضاء المجلس في إحاطة سرية.

وفي 29 فبراير العام الماضي، وقعت الولايات المتحدة مع ممثلي المكتب السياسي لحركة «طالبان» في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا يقضي بسحب قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من أفغانستان خلال 14 شهرا.