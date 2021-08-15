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استشاري: «تكميم المعدة» من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن

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استشاري: «تكميم المعدة» من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن استشاري: «تكميم المعدة» من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن

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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحة السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة من العمليات الفعالة في إنقاص الوزن والتي تجرى من خلال المنظار.

وأضاف «صبري»، خلال لقائه ببرنامج «حلو الكلام»، الذي تقدمه الإعلامية منال سلامة، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن العملية تحتاج إلى إمكانيات وتجهيزات طبية على مستوى قبل إجراء العملية سواء فريق التخدير وفريق الجراحة.

ونصح بأن تجرى عمليات السمنة المفرطة بأجهزة على أعلى مستوى للوصول إلى نتيجة جيدة للعملية، مؤكدًا أن هناك مجهودا كبيرا في العمليات ولكن علينا العمل بالأسباب من أجل إنقاص الوزن.

المصرى اليوم

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