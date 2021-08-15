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أزهري: العبادة لا تنفع صاحبها إلا في هذه الحالة

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أزهري: العبادة لا تنفع صاحبها إلا في هذه الحالة أزهري: العبادة لا تنفع صاحبها إلا في هذه الحالة

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قال الشيخ علي محفوظ، من علماء الأزهر الشريف، إن الله ربط الأخلاق بالعبادات، ولذلك نجد الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك الصيام والحج والزكاة، وفي مسند أحمد ذكر للنبي امرأة تقوم بعمل أشياء كثيرة من الخير كما قامت بالنوافل ولكنها كانت تضر الجيران بلسانها، فقال النبي هي في النار ولم تنفعها عبادتها.

وأضاف "محفوظ"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة؛ ببرنامج "حلو الكلام"؛ المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن العبادة لا تنفع صاحبها إلا إذا تم تحويلها إلى برنامج عمل بين الناس، والنبي ذكر أن امرأة تتصدق باللبن المجفف ولكن تحسن إلى جيرانها وقال هي في الجنة.

وأوضح أن الإنسان لا بد أن يُراجع عبادته مع الله، منوهًا بأننا افتقدنا الرحمة بين الأزواج ولم نطبق حديث النبي "خيركم خيركم لأهله"، مضيفًا: "مينفعش الزوج يركب الوش الخشب لأهل بيته".

المصرى اليوم

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