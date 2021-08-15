كيف تعيش حياة زوجية سعيدة؟.. لايف كوتش تجيب

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قالت داليا كمال، اللايف كوتش الدولي، إنه قبل أن تدخلوا الحياة الزوجية يجب عليكم في البداية أن تسألوا أنفسكم هل أنتم مستعدون لأن تصبحوا زوجة أو زوجا، موضحة أنه أن تكون صديقا أو صديقة يختلف عن أن تكون زوجا أو زوجة، مشيرة إلى أن العنوان الجديد يتطلب مسؤوليات جديدة ويجلب معه الحاجة إلى قدر أكبر من الاهتمام والاستثمار.

وتابعت «داليا كمال»، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا لا يعني أنه لا يمكنكم أن تبقوا مستقلين، ولكنكم تحتاجون إلى تقاسم كل شيء تقريبا مع الزوج أو الزوجة، لأنه أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتكم والمشاركة المتبادلة تساعد على بناء الثقة وتسمح بأن يكون الزواج ناجحا وممتعا ومحببا.

وأوضحت «داليا كمال»، أن علاقة الزواج تختلف عن علاقة الصداقة، مشيرة إلى أن الزواج ليس مشروعًا تجاريًا صرفًا، فهو ينطوي على نفقات مالية كثيرة، بدءا من حفل الزفاف، ومن ثم الإنفاق على البيت، وتسديد أقساط وفواتير ثابتة كل شهر والقائمة تطول وتطول.