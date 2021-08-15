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كشف الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل تعاقد الهيئة على أحدث ماكينة ألمانية لتصنيع وتشكيل المعادن.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن الماكينة تحتل المركز الثامن عالميا، وتعاقدنا عليها يمثل التواجد الاول لها بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الماكينة تتسم بدرجة دقة عالية، وتستطيع تصنيع أي مشغولة هندسية، وتصلح للعمل بشركات الكهرباء، إضافة إلى قدرتها على تصنيع جسم محرك القطار.



وأشار إلى أن الماكينة متوافرة في ألمانيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، مؤكدا أنها مفيدة بشكل كبير للقطاع الصناعي بشكل عام. ولفت إلى أن حجم الماكينة كبير جدا ويصل إلى 150 طنا، موضحا أنه سيتم تدريب المهندسين المقرر عملهم على الماكينة في ألمانيا لمدة 6 شهور.



وحول التحول الرقمي، قال التراس إن الهيئة العربية للتصنيع، بدأت إنتاج التابلت عبر خطين تابعين لها بمواصفات عالية، إضافة إلى بدء صناعة الشاشات التفاعلية لإمداد القطاع التعليمي بها. وأوضح أن الهيئة تستعد لصناعة كابلات الألياف الضوئية بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.