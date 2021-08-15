بالأسماء.. إعلان العشرة الأوائل للثانوية الأزهرية في المنيا

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أعلن الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، العشرة الأوائل على مستوي المنطقة لسنه 2442 -1442 ه، الموافق، 2020-2021، عقب اعتمادها من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف .

في القسم العلمي، حسن أحمد ناجي عبدالكريم، 640 بنسبة 98 %، بني مزار، تهاني طلال محمد على، 634 درجة، بنسبة 97 %، دير مواس، محمد محمود صالح محمد، 630 درجة، بنسبة 96%، مغاغة، إسلام محمد طه أحمد، 626 درجة، بنسبة 96 % من الفكرية أبو قرقاص، ريحانة محمد شعبان احمد، 622 درجة، 95%، مطاي .

وفي القسم الأدبي، جاء ترتيب الأوائل بالتالي، رحاب محمد محمد إبراهيم، 604 درجة، بنسبة 95%، مقيم سيف النصر ببردونة، ويمنه حمادة فايز عبدالرازق، 603 درجة، 95%، المنيا، أبشاق، آلاء إسماعيل محمد، 596درجة، 94%، بني عبيد أبوقرقاص، وفاطمة إبراهيم خلف عبدالحميد، 595 درجة، بنسبة 94%، بني عبيد، وولاء عبدالحميد على خليفة 590 درجة، 93%، المنيا – أبشاق .

وفي القسم الأدبي «كفيف» رامي عيد محمد عثمان، 493 درجة، 78%، العدوة، وعادل عاشور محمد عبدالوهاب، 438 درجة، 69%، مغاغة، ونورهان رمضان توفيق إبراهيم، 430 درجة، 68%، العدوة .