ثقافة أسيوط تحتفل بالعام الهجري الجديد

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تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عدد من اللأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث أقام الفرع احتفالية فنية بقطاع الأمن المركزى تضمنت عرض فنى لفرقة القوصية للانشاد الديني، وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني الدينية والابتهالات والتواشيح، تخللها فقرات شعرية للأديب وجيه محيي الدين سعداوي، كما قدمت فرقة القوصية للآلات الشعبية مجموعة من التابلوهات الغنائية التراثية في عشق النبي صلى الله عليه وسلم.

على جانب آخر قدم العرض الفني «هيلا هيلا»، تضمن مجموعة من التابوهات الغنائية الراقصة وبعض من العروض لأحلام وطموحات الشباب في دراما ممزوجة بالموسيقى والغناء ويستمر حتي ٢٠ أغسطس الجارى على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ويعد العرض من نتاج ورش مشروع ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل بالإقليم تحت إشراف الفنانة وسام درويش والفنان مايكل يعقوب مدير مسرح القصر والفنان حمدي قطب والفنان محمد جابر، العرض من تدريب دراما باسم عادل وفادي نشأت وتدريب تمثيل محمد الهجرسي وديكور وأزياء عمرو الأشرف تدريب موسيقى وغناء المايسترو حسام حسني أداء حركي مناضل عنتر المدير الأقليمي المخرج خالد أبوضيف رؤية فنية وإخراج أحمد طه.