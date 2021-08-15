رئيس أذربيجان يتساءل: هل تستعد أرمينيا لحرب جديدة؟

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قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إنه لا يجوز ارسال الاسلحة والجنود من أرمينيا إلى الاراضي الخاضعة لمراقبة قوات حفظ السلام الروسية، معتبرا ذلك أنه يمثل تناقض مع البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر.

وأكد علييف أنه تم إبلاغ الاحتجاج شفهيا أكثر من مرة، فيما تم الإبلاغ مرة أخرى رسميا.

وأوضح الرئيس علييف أن ممر لاتشين في شوشي مزود بوسائل تقنية وكاميرات تسجيل، ويتم متابعة التطورات الجارية في المناطق الخاضعة لمراقبة قوات حفظ السلام الروسية مع ممر لاتشين ايضا.

وأضاف أن نحو 5 الاف شخص غادر خانكندي إلى أرمينيا ولم يعودوا خلال فترة شهر منذ 11 يوليو إلى 8 اغسطس ويعني ذلك أن 20 الف شخص خرجوا منها ودخل فيها 15 الف شخص، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس منطقيا.

وتسائل هل تستعد أرمينيا تستعد لحرب جديدة؟ واذا كان ذلك فنتخذ تدابير احترازية وقائية، مطالبا أرمينيا أن تستخلص درسا من حرب ناجورنو كاراباخ.

كانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر بناء على اتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام، بسبب إقليم كاراباخ.