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«صحة السويس» تتابع مركز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا

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«صحة السويس» تتابع مركز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا «صحة السويس» تتابع مركز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا

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قام الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بالمرور على مركز لقاح المسافرين بالحجر الصحى بالسويس وهو المكان المخصص والمعتمد لإعطاء اللقاح للمسافرين واصدار الشهادات الموثقة للسفر خارج ، للاطمئنان على توافر الأمصال والفرق الطبية للتسهيل على المواطنين.

وكان في استقباله الدكتور عماد عرابى مدير الحجر الصحى، وأكد الحفناوى، على سرعة إنهاء الإجراءات للمسافرين واصدار الشهادات في أقرب وقت دون روتين والعمل على توفير سبل الراحة للمسافريين، وإنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن.

وأكد الالتزام بمواعيد العمل من التاسعة صباحاً إلى التاسعه مساءاً وأكد حرص الدولة على تطعيم الفئات المختلفة وأيضاً المسافرين وتوفير اللقاح في المراكز الطبية المخصصة وأيضاً الحجر الصحى للمسافرين .

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