أنشطة فنية متنوعة بثقافة الأقصر

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في ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس.

نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة إعادة تدوير السيديهات، نفذتها نرمين سمير، كما عقدت محاضرة بعنوان «دور الحوار في العرض المسرحي» أوضح خلالها المخرج المسرحي كريم الشاوري الحوار بإنه جزء رئيسي في العرض، ويساعد الجمهور على التعرف على الأحاسيس ومشاعر الممثل، وأنواع الحوار وصفاته؛ إلى جانب عقد محاضرة بعنوان «قصة هلاك البشرية» وتحدث د. محمد أمام عن أسطورة هلاك البشرية، وعصيان البشر للإله رع، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة حكي عن شخصية «سيدنا يوسف عليه السلام» سردها حسن صالح، وأقيم قصر ثقافة إسنا أمسية ثقافية عن «العالم د. جمال حمدان» حاضرتها كريمة مختار.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي بعنوان «افندينا الباشا محمد علي» تأليف أحمس حسن صبحي، ناقشته وردة حسن، بينما عقد بيت ثقافة الاقالته محاضرة بعنوان «الطرق السليمة المؤدية إلى النجاح» تحدثت سلوى جودة عن تحديد الأهداف والتخطيط الجيد، الإصرار والعزيمة والعمل الجاد، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان «مصادر المياه في مصر» تحدث حسن عبدالباري عن مناسبة يوم الوفاء والاحتفال به يوم ١٥ أغسطس.