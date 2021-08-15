تكريم رئيس قسم «الجرافيك» السابق بكلية الفنون الجميلة بالأقصر  

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قام الدكتور أحمد جمال عيد - رئيس قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، اليوم الأحد، بتكريم وفاء عبد المقصود رئيس قسم الجرافيك السابق، لمجهوداتها أثناء توليها رئاسة القسم، مقدما شهادة شكر وتقدير وامتنان على مجهوداتها فى الارتقاء بالقسم خلال الفترة الماضية .



أعربت رئيس قسم الجرافيك السابق عن مدى امتنانها وسعادتها باللفتة الجميلة، مؤكدة أن كلية الفنون الجميلة الجميع يعمل فى بوتقة واحدة من أجل إبراز مجهوداتها وجهودها فى تجميل وتطوير المجتمع وإخراج جيل من المبدعين فى الفترة المقبلة .

كما أكد الدكتور أحمد جمال عيد أن التكريم هو شكر مستحق يليق بما قدمته الدكتورة وفاء مسبقاً، كما أكد بأن أي مسؤول يأتي في أي مؤسسة يجب عليه أن يبدأ من حيث انتهى منه من كان قبله، ولا يجب أن نغفل كل المجهودات العظيمة السابقة، ما يعزز قيمة التعاون والمحبة والألفة بين الزملاء وأيضاً الاستفادة من النتائج والخبرات السابقة.