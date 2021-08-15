«صحة السويس» تتابع قسم طوارئ الباطنة بالمستشفى العام

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تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس، قسم طوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام وتابع جميع ال‘جراءات التى تقدم للمرضى.

وأكد تسهيل وتنظيم القسم لتقديم الخدمة الطبية فى يسر، واطمئن على وجود الأدوية والمستلزمات ونظافة المكان وتنظيم الدوخول للحالات، وأكد تنفيذ البروتوكول الخاص بفيروس كورونا، وشدد على الأطباء والتمريض الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

وتابع الحفناوى بأهمية توعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وضروره غسيل الأيدى باستمرار ولبس الكمامة وتجنب الأماكن المزدحمة ومراعاة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، جانباً الى جنب مع أخذ اللقاح والتسجيل بموقع الوزاره خاصه لكبار السن والفريق الطبى وأصحاب الأمراض المزمنه لتقليل من تأثير الفيروس.