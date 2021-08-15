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محاضرات متنوعة بثقافة مطروح

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محاضرات متنوعة بثقافة مطروح محاضرات متنوعة بثقافة مطروح

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بمواقع فرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث قدم قصر ثقافة مطروح أمسية شعرية لنادى أدب مطروح العام قدمها الشاعر محمد الأنور، ألقى خلالها مجموعة متميزة من قصائد العامية باللهجات المختلفة.

كما قدم بيت ثقافة براني محاضرة للشيخ محمد سعودي، تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية؛ بينما تحدث عز الدين عبدالمنعم عن الإضطرابات النفسية وتعديل السلوك ببيت ثقافة الحمام، وأوضح طريقة معرفة فرط النشاط لدي الأطفال في سن صغير، وذكر الشروط التي يجب أن تتوافر للأم حتي تشخص حالة طفلها بالتحديد، وتبدأ طريقة تعديل بسلوكه على أساس علمي؛ وبقصر ثقافة مطروح وفى محاضرة عن «أسباب استخدام التاريخ الهجري» ألقاها محمد حلمي، أوضح الأسباب التي جعلت من الضرورة استخدام تاريخ خاص بالمسلمين، والذى بدأ من العام الذي هاجر فيه الرسول (ص) من مكة للمدينة.

ونظم قصر ثقافة الطفل ندوة عن «شعر العامية» شارك فيها الشاعر ياسر الغايش، وأوضح كيف استطاع شعراء العامية توظيف الشعر في مختلف المناسبات، كما تحدث عن مدي قرب شعر العامية للناس البسطاء لسهولة مفرداته، وعن أنواع الخطوط النسخ والرقعة تحدثت فايزة إمبابي عن تاريخ استخدام كل نوع من أنواع الخطوط والفرق في كتابة الأحرف بالنسخ والرقعة.

المصرى اليوم

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