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رئيس جامعة مطروح يستقبل وفد وزارة التخطيط

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رئيس جامعة مطروح يستقبل وفد وزارة التخطيط رئيس جامعة مطروح يستقبل وفد وزارة التخطيط

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استقبل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يضم إسماعيل يوسف وكيل أول الوزارة، وبدر عثمان المدير العام، بمكتب رئيس الجامعة بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ هدفت إلى المتابعة الميدانية للمشروعات الإنشائية التي يتم تنفيذها بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح، مشيدًا بالتعاون والدعم المستمر من وزارة التخطيط للجامعة.

أجرى وفد التخطيط زيارة ميدانية لمشروع إنشاء مبنى المدرجات والفصول ومبنى المعامل والورش، ومبنى الاختبارات الإلكترونية، ومبنى إدارة الكليات، بالإضافة إلى مشروع البنية التحتية. وأشاد أعضاء الوفد بمعدلات التنفيذ بالإنشاءات التي تتم على أرض جامعة مطروح، وأن المباني الجاري إنشائها الآن تحقق أهداف الجامعة.

المصرى اليوم

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