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هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها وتعليق زوجها: «ربنا يقومك بالسلامة» ()

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هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها وتعليق زوجها: «ربنا يقومك بالسلامة» (فيديو) هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها وتعليق زوجها: «ربنا يقومك بالسلامة» ()

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كشفت الفنانة هنا الزاهد زوجة الفنان أحمد فهمي، حقيقة الشائعات المنتشرة حول حملها خلال الفترة الماضية، موضحة ان سبب الشائعات هو من أحد حفلات القرآن والذي ظهرت من خلاله بوزن زاد، مشيرة إلى أن الأخبار المتداولة غير صحيحة قائلة: «الجمهور ليه حق يصدق اني حامل، بس أنا مش حامل».

وقالت هنا الزاهد خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي»: «كنت نشرت صورة عبر (انستجرام) من مشهد خلال عرض مسلسل (حلوة الدنيا سكر) وكنت خلال هذا المشهد حامل، كنت حاطه مخده خلال المشهد وظهره جدا، وكل الجمهور دخل قال هنا الزاهد حامل».

وأضافت: «أحمد زوجي دخل هو كمان هزر من خلال البوست وكتب ربنا يقومك بالسلامة، ودخلت عدلت البوست وقلت دي حكاية حلوة الدنيا سكر مع أحمد حاتم وخلاص».

وتابعت: «بعد كدا كنت في فرح خلال الأيام الماضية، وأنا تخنت 2 أو 3 كيلو وبطني عملت بلونه كدا، وكنت فكرة إني لسه رفيعه ولكن الفستان كان ظاهر أني حامل، والجمهور ليه حق يصدق اني حامل، بس انا مش حامل».

كانت أحدث أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل «حلوة الدنيا سكر» ويشاركها في كل حكاية بطل مختلف، ومن أبرز حكايات المسلسل حكايات «سحر وشعوذة» و«ساندى كراش» ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية «9 خطوات لقلب الرجل» ويشارك في بطولتها الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية «الجريمة لا تفيد» ويشارك في بطولتها الفنان محمود عبدالمغنى، وحكاية «المتخصصة» ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، إضافة إلى 4 حكايات أخرى.

المصرى اليوم

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