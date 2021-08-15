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«بكرة الساعة 12 الضهر».. نكشف سر بوستات « ويسرا وهنيدي ودرة»

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أثار المطرب تساؤلات عدد كبير من رواد مواقع «السوشيال ميديا»، بعدما نشر عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام» منشور وكتب من خلاله: «بكره الساعه 12 الظهر بتوقيت القاهرة» ولم يذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا المنشور.

وتنبأ عدد كبير من جمهور «الهضبة» بتقديمه عمل فني جديد بهذا التوقيت، ولكن خلال ذلك الوقت نشر عدد كبير من الفنانين مثل ذلك المنشور دون ذكر السبب لنشره، وكان من بينهم يسرا ومحمد هنيدي وعمرو يوسف وزينة وعدد كبير من الوسط الفني.

وأثار انتشار هذا المنشور تساؤلات عدد كبير من الجمهور، وبعد البحث والتدقيق من خلال وجد علامة لموقع يحمل اسم (stay tuned) وهو موقع يسلط الضوء على أعمال المبدعين في الشرق الأوسط والعالم، حيث تم إطلاق موقع جديد من خلاله يحمل اسم (yala) يختص في تقديم خدمة الفيديوهات مدفوعة الأجر، وهو معايدة من أحد المشاهير المشاركين بالموقع مقابل مبلغ مالي.

ويشارك عدد كبير من نجوم الفن بافتتاحية برنامج (yela) والذي من المقرر بدء العمل به غدًا صباح اليوم ومن ضمنهم الفنانة غادة عادل ومحمد هنيدي ودرة ومصطفى شعبان وأحمد السقا وعمرو يوسف وزينة ويسرا وشيكو وهيفاء وهبي ودينا الشربيني.

موقع (YELA) يقدم خدماته باللغتين الإنجليزية والعربية، وهو موقع سعودي يبدأ نشاطه غدًا، ويهدف إلى تقديم معايدات من فنانين مشاهير في مجالات عدة إلى معجبيهم في مقابل مادي يحدده الموقع مسبقًا.

المصرى اليوم

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