أول تعليق من الرئيس الأفغاني بعد هروبه

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قال الرئيس الأفغاني أشرف غني في منشور على «فيسبوك»، إنه «غادرت البلاد لتجنب إراقة الدماء».

وغادر أشرف غني، الأحد، العاصمة كابول متوجها إلى طاجيكستان، قبل استقراره بدولة ثالثة.

وغادر غني إلى طاجيكستان برفقة عدد من كبار مساعديه ومن المتوقع أن يتوجه من هناك إلى دولة ثالثة، بعد وصول مسلحي حركة «طالبان» إلى مشارف العاصمة كابل.

وتجرى مفاوضات على اختيار رئيس توافقي، فيما لا يزال عبدالله عبدلله يجري المفاوضات مع حركة طالبان.

وقال غني، إنه «اليوم، صادفت خيارًا صعبًا، أما أن أقف في مواجهة مسلحي طالبان الذين أرادوا دخول القصر أو مغادرة البلد الغالي الذي كرست حياتي لحماية وحماية السنوات العشرين الماضية».

وأكد أن حركة طالبان كان لديها الاستعداد لمهاجمة العاصمة كابل بشكل دموي.

وتابع: «لقد نجح الطالبان في إقصائي، وهم هنا لمهاجمة كل كابول وشعب كابول. من أجل تجنب فيضان النزيف، اعتقدت أنه من الأفضل الخروج».

وأردف: «لقد فازت حركة طالبان بالسيف والبنادق، وهي الآن مسؤولة عن حماية شرف المواطن وثروته واحترامه لذاته. ألم يكسبوا شرعية القلوب. لم يسبق في التاريخ أن أعطت القوة الجافة شرعية لأي شخص ولن تمنحه إياها».

وأكد أنهم «الآن أمام اختبار تاريخي جديد. إما أنهم سيحمون اسم وشرف أفغانستان أو سيعطون الأولوية للأماكن والشبكات الأخرى، من الضروري لطالبان أن تطمئن جميع الأفغان والأمم والقطاعات المختلفة والأخوات والنساء في أفغانستان على كسب الشرعية وقلوب الشعب».