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طالبان ترفع علمها على مقر القصر الرئاسي في كابل

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طالبان ترفع علمها على مقر القصر الرئاسي في كابل طالبان ترفع علمها على مقر القصر الرئاسي في كابل

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رفعت حركة طالبان علمها على مقر القصر الرئاسي في كابول.

وأعلن مسلحو طالبان إزالة العلم الأفغاني من داخل القصر الرئاسي في كابل.

وقال قيادي في طالبان من داخل القصر الرئاسي لقناة «الجزيرة»، إن «القصر الرئاسي بعد قتال استمر 20 عاما ونطمئن الجميع ووزعنا مجموعات مسلحة لتأمين المقار الحكومية».

وأضاف القيادي، أن «مسلحونا سيطروا على كل المقار الحكومية والمواقع الرسمية في كابول».

وتابع: «دخلنا هنا بعد عشرين عاما من قتال القوات الأجنبية وآثرنا أن يتم تسلم كابول سلميا، ونطمئن كل المسؤولين وقادة الأمن والجيش وأهالي كابول».

المصرى اليوم

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