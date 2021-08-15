الشباب في جمعيته العمومية العادية يكشف عن فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات

اعتمد الشعار والهوية الجديدة للنادي
تضمنت أعمال الجمعية العمومية الآتي:
عقد نادي الشباب، مساء اليوم الأحد، الجمعية العمومية العادية، وذلـك بحضـور رئيـس مجلـس إدارة النادي خالد البلطـان، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي وزارة الرياضة.
تضمنت أعمال الجمعية العمومية الآتي:
- كلمة ترحيبية.
- اعتماد جدول الأعمال.
- تقرير مجلـس الإدارة، ويشمل التقرير السنوي.
- عرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل مدقق الحسابات.
- البيانـات المالية شملت الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والالتزامات المالية، كما في 30/6/2021م.
- المصادقة على تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/6/30م.
- استعراض واعتماد الشعار والهوية الجديدة للنادي.
وكشفت إدارة النادي عن البيانات المالية للسنة المالية الحالية؛ حيث بلغت الإيرادات 184،036،342، فيما بلغت المصروفات 232،270،221.