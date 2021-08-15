هاني رمزي يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد: تجربة مهمة في مشواري الفني

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ينتظر الفنان هاني رمزي، عرض أحدث أعماله السينمائية «200 جنيه» إلى جانب كوكبة من النجوم. وأكد هاني في تصريحات خاصة لـ«لمصري اليوم»، أنه يعتبر العمل نقلة وتجربة مهمة في مشواره الفني.

وقال: «أغير جلدي في الفيلم لأنه بطولة نجوم كبار وكثيرون جدًا، تجربة جديدة، نوعية الفيلم مختلفة كدراما لم يشاهدها الجمهور من قبل، جذبتني الفكرة، أجسد شخصية دور إنساني وتراجيدي أعيش من خلاله مشاعر جديدة يعتمد على التمثيل في كل تفاصيله بعيدا عن الكوميديا، مختلف عن كل أعمالي السابقة».



الفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، خالد الصاوي، أحمد آدم، غادة عادل، هاني رمزي، نيللي كريم، أحمد رزق، عمرو عبدالجليل، أحمد السعدني، آسر ياسين، محمد فراج، طارق عبدالعزيز، دينا فؤاد ومي سليم.