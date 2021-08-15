أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

هاني رمزي يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد: تجربة مهمة في مشواري الفني

Print
هاني رمزي يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد: تجربة مهمة في مشواري الفني هاني رمزي يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد: تجربة مهمة في مشواري الفني

لاقتراحات اماكن الخروج

ينتظر الفنان هاني رمزي، عرض أحدث أعماله السينمائية «200 جنيه» إلى جانب كوكبة من النجوم. وأكد هاني في تصريحات خاصة لـ«لمصري اليوم»، أنه يعتبر العمل نقلة وتجربة مهمة في مشواره الفني.

وقال: «أغير جلدي في الفيلم لأنه بطولة نجوم كبار وكثيرون جدًا، تجربة جديدة، نوعية الفيلم مختلفة كدراما لم يشاهدها الجمهور من قبل، جذبتني الفكرة، أجسد شخصية دور إنساني وتراجيدي أعيش من خلاله مشاعر جديدة يعتمد على التمثيل في كل تفاصيله بعيدا عن الكوميديا، مختلف عن كل أعمالي السابقة».


الفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، خالد الصاوي، أحمد آدم، غادة عادل، هاني رمزي، نيللي كريم، أحمد رزق، عمرو عبدالجليل، أحمد السعدني، آسر ياسين، محمد فراج، طارق عبدالعزيز، دينا فؤاد ومي سليم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»