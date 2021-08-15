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براءة اختراع جديدة لاستخدام زيت الجوجويا فى الاستشعار الضوئي فائق الحساسية بالجامعة اليابانية

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براءة اختراع جديدة لاستخدام زيت الجوجويا فى الاستشعار الضوئي فائق الحساسية بالجامعة اليابانية براءة اختراع جديدة لاستخدام زيت الجوجويا فى الاستشعار الضوئي فائق الحساسية بالجامعة اليابانية

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نجح فريق بحثى من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، في استخلاص مواد نانومترية باعثة للضوء من زيت نبات الجوجوبا الطبيعية والتى يتم زراعتها في الصحراء المصرية.

وقال الدكتور محسن غالي مساعد نائب رئيس الجامعه للبحوث ورئيس الفريق البحثي، إن المادة المستخلصة من زيت نبات الجوجوبا شديدة الحساسية للضوء، يمكن استخدامها في الأجهزة الإلكترونية الاستشعار الضوئي فائق الحساسية.

وأوضح، تسجيل براءة اختراع عن العمل بمكتب براءات الاختراع المصري، مشيرا إلى أنه النجاح في إطار سعي الجامعة المصرية اليابانية لتعظيم الاستفادة من زيت نبات الجوجوبا المصري والمعروف بزيت الجوجوبا الذهبي، لما يتميز به هذا النوع من الزيوت من صفات غنيه لم يتم استغلالها بالكامل، حيث أنه وبالرغم من وجود العديد من المنتجات الطبية التي يدخل في مكوناتها زيت الجوجوبا إلا أن استخدام هذا الزيت في مجال الإلكترونيات يعد خطوة مهمة على طريق الاستفادة الكاملة به في المجالات الصناعيه المختلفه، حتى الوصول إلى منتجات صناعية مصريه جديدة.

المصرى اليوم

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