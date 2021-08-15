طهران تنفي وقوع اشتباكات بين «طالبان» وحرس الحدود الإيراني

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نفت مصادر أمنية إيرانية صحة الأنباء التي تحدثت عن وقوع اشتباكات بين عناصر من حركة «طالبان» وقوات من حرس الحدود الإيراني.

وقالت مصادر إن عنصرا من «طالبان» دخل الأراضي الإيرانية بالغلط حيث تم توقيفه وتسليمه للطرف الأفغاني فورا.

وأكدت المصادر أن معبر «دوغارون» الذي شهد الحادث وجميع المعابر الحدودية بين البلدين، «آمنة بالكامل».

يذكر أن المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، كان قد قال سابقا في تصريح لوكالة «تسنيم» الإيرانية: «نؤكد للسلطات الإيرانية أنه لن يكون هناك أي تهديد لأراضيها».