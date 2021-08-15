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الخامس مكفوفين بالثانوية الأزهرية: سألتحق بكلية الدعوة

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الخامس مكفوفين بالثانوية الأزهرية: سألتحق بكلية الدعوة الخامس مكفوفين بالثانوية الأزهرية: سألتحق بكلية الدعوة

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قال الطالب صالح موسى تهامى ابن قرية منشية العمار التابعه لمركز طوخ والحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية مكفوفين والمركز الأول على مستوى محافظة القليوبية في الثانوية الأزهرية انه سوف يلتحق بكلية الدعوة الاسلامية وسيكمل دراسته في معهد القراءات مشيرا انه حفظ القراءان الكريم في سن صغير على يد شيخ القرية الشيخ على عبدالعليم قائلا ان حفظة للقرءان كان حافزا له للتفوق ويتمنى ان يلتحق بالاذاعة والتليفزيون لان الله انعم علية بصوت عزب في قراءة القرءان

أوضح ان والدة بالمعاش كان يساعدة في المزاكرة ومراجعة دروسة بعد العودة من المعهد وان والدة ووالدتة كانا يوفران له جو المزاكرة في المنزل كما كان يستعين ببعض زملاءة وأساتذته في المزاكرة

فيما قال والده الحاج موسي تهامى بالمعاش انه فخور جدا لما وصل له ابنه وكيف انه ثابر حتي نجح في التفوق في كل مراحل الدراسة حيث لم يكن هناك أي تاثير لظروف ضعف بصره عليه

واكدت والدة الشيخ صالح انها لم تياس ولم تصدم بظروف ابنها الكفيف حيث انها هي من شجعته مشيرة إلى ان نجاح ابنها وتفوقه ادخل الفرحة والسرور عليها

المصرى اليوم

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