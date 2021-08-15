سموحة يحشد نجومه لمواجهة المصري

أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدًا الإثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.