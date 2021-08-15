سموحة يحشد نجومه لمواجهة المصري

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أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها غدًا الإثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة على النحو التالي:-
في حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح
خط الدفاع: رجب نبيل ومحمود عزت ومحمود البدرى ومحمد عبدالمنعم واطهر الطاهر ومحمد شكرى
خط الوسط: احمد حمص ومحمود حليمو ومحمد محسن ليله ومحمد كناريا وشريف رضا ومصطفى فتحى وإسلام جمال وأحمد عبدالقادر ومحمد رزق
خط الهجوم: رفيق كابو ومحمد نادى وعرفه السيد.