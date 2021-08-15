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حماية تراث القوقاز تعرب عن قلقها لإزالة 51 منحوتة من متحف شوشي

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حماية تراث القوقاز تعرب عن قلقها لإزالة 51 منحوتة من متحف شوشي حماية تراث القوقاز تعرب عن قلقها لإزالة 51 منحوتة من متحف شوشي

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كشفت المنظمة الدولية لحماية تراث القوقاز، أن الأقمار الصناعية سجلت صور تظهر إزالة 51 منحوتة من حديقة متحف ولاية شوشي للفنون الجميلة.

وطالبت المنظمة الدولية السلطات الأذربيجانية بالكشف عن مكان المنحوتات المصادرة والكشف عن مصيرها،وإبلاغها بتوافرها للجمهور.

وأضافت في بيان: «نريد معرفة ما إذا كان الفنيون والمدافعون عن البيئة قد شاركوا في إزالة المنحوتات»، وتسائلت: «هل يتماشى نقل المنحوتات مع خطة تشابمان تايلور الرئيسية الجديدة؟».

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء حالة هذه الأعمال الفنية، والتي هي ملك لهذا المتحف.

المصرى اليوم

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