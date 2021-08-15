المنيا تشارك في مؤتمر واقع ومستقبل التطبيقات التكنولوجية بالوطن العربي

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ناقش المؤتمر الدولي الثالث الذي عقدته الجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت عنوان (واقع ومستقبل التطبيقات التكنولوجية الرقمية في الوطن العربي وإسهاماتها في تطوير التعليم والتنمية المهنية)، بحضور أعضاء هيئة تدريس بجامعة المنيا، عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالتطبيقات التكنولوجية وتطوير التعليم وأبرزها: تفعيل استخدام التكنولوجيا والأدوات المساعدة في تعليم ذوي صعوبات التعلم، مهارات المعلم الرقمي والانطلاق نحو التطوير في القرن الـ21، الخيانة الإلكترونية وعلاقتها بالاستقرار الأسري.

حضر المؤتمر الذي عقد على مدار 3 أيام، كل من: الاستاذ الدكتور صالح شاكر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية ورئيس المؤتمر، الاستاذ الدكتور عبدالله الشتيوي، رئيس مجالس أمناء كليات بريدة والمشرف العام على كليات عنيزة وصاحب مشروع «بنك راصد الالكترونى» لتقييم الأداء، الاستاذ الدكتور محمود عبدالعاطي رئيس معامل التأثير العربي، والاستاذ بجامعة زويل، الاستاذ الدكتور ماهر صبري بكلية التربية جامعة بنها، ورئيس رابطة التربيون العرب، الاستاذة الدكتورة منى جاد استاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان ونائب رئيس المؤتمر، الاستاذ الدكتور حسن شحاتة مقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة في تخصص المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم.

وقدمت الدكتورة هناء عبدالحميد محمد، استاذ مساعد المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة المنيا، ورقة بحثية بعنوان فاعلية استخدام استراتيجية تنال القمر في تدريس علم النفس لتنمية الاستيعاب المفاهيمي والمرونة لدي طلاب الثانوية، وتهدف إلى تصميم وحدة العمليات المعرفية في ضوء استراتيجية تنال القمر(POSSE)، باستخدام التطبيقات التكنولوجية والفصول الافتراضية عبر تطبيق زووم والمنصات التعليمية وميكروسوفت تيم، وبناء اختبار الاستيعاب المفاهيمي ومقياس المرونة المعرفية، وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي في اختبار الاستيعاب المفاهيمي ومقياس المرونة المعرفية لصالح المجموعة التجريبية.

وتناولت جلسات المؤتمر 3 محاور أساسية، المحور الأول بعنوان (قضايا وتحديات في عصر التحول الرقمي)، حيث تم مناقشة أوراق العمل والأبحاث المشاركة ومنها: المستحدثات لتكنولوجية وتطوير مهارات المعلمين «التدريب المدمج نموذجا»، التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية والخدمية، تحديات الثورة الصناعية الرابعة، رؤية استشرافية لمستقبل تكنولوجيا التعليم في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، نظام الكتروني «بنك راصد الالكتروني» نموذجا لتقيم الأداء الإداري ولمهني بالمؤسسات الجامعية.

وجاء المحور الثاني بعنوان (الرؤية الاستشرافية للتطبيقات الالكترونية في عصر التحول الرقمي).