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فرقة مطروح للفنون الشعبية تختتم عروضها بصيف إسكندرية

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فرقة مطروح للفنون الشعبية تختتم عروضها بصيف إسكندرية فرقة مطروح للفنون الشعبية تختتم عروضها بصيف إسكندرية

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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم فعاليات «صيف اسكندرية» التي تقدمها من خلال الفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى،

واختتمت فرقة مطروح للفنون الشعبية عروضها بصيف الإسكندرية، كما اختتمعت معها عروض «ملوى» للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقة النيل للغناء الشعبي عروضهم الفنية المقدمة على مدار ٤ أيام،

فعلى مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، قدم عرض فني لفرقة النيل بقيادة منال إبراهيم، تضمن باقة متنوعة من الأغاني الشعبية التراثية منها «أنا صعيدية، العزيمة»، تلى ذلك عرض فني لفرقة مطروح للفنون الشعبية قدمت خلاله مجموعة متميزة من التابلوهات الاستعراضية المعبرة عن الفلكلور البدوي والمطروحي منها «الترحيب السيوي، السامر» بمصاحبة المطرب سلومة عبدالله، تدريب عوام مصطفى، أعقبها تقديم فرقة ملوي للفنون الشعبية مجموعة من الاستعراضات الغنائية الراقصة التي تعبر عن الفن الشعبي بمحافظة المنيا منها «حبيبي يا واد يا صعيدي، أمنت بالله، أمانة يا مراكبي، التحطيب، ويا سامعين النبي»، تدريب محمد شحاته وإخراج أسامة الملواني.

يذكر أن فعاليات صيف إسكندرية مستمرة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة بهدف تقديم جرعة ثقافية مكثفة للجماهير وتعريفهم بما تقدمه الهيئة من فنون وخاصة للمصطافين في المدن الساحلية في فترة الإجازة الصيفية.

المصرى اليوم

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